- Returul este programat la Medgidia, pe 15 decembrie. Echipa feminina de volei CS Medgidia a facut primul pas spre sferturile de finala ale intrecerii europene Challenge Cup, dupa ce a castigat mansa tur a optimilor, dispunand in deplasare de Hapoel Kfar Saba, fista campioana a Israelului. Jucatoarele…

- In prima manșa a optimilor de finala a Cupei Challenge, CSM Lugoj a invins in Austria, scor 3-0 (25-22, 25-23, 25-20), pe Sokol Post Viena, luand un avantaj decisiv pentru calificarea in sferturile de finala. Returul va avea loc peste o saptamana la Lugoj și formația timișeana are prima șansa. CSM a…

- CSM Lugoj a obtinut o noua performanta in CEV Challenge Cup. Dupa victoria muncita din tur in fata celor de la Sm’ AESCH Pfeffingen, timisencele s-au impus in aceasta seara si in mansa secunda disputata in Elvetia – scor 3-1 la seturi! Voleibalistele de pe Timis s-au impus in primul set cu 25-21, l-au…

- CSM Lugoj a obtinut o victorie muncita in 16-imile CEV Challenge Cup. A fost 3-2 la seturi, dupa 0-2, acasa, cu elvetiencele de la Sm’ AESCH Pfeffingen. Returul e programat saptamana viitoare. Dupa ce au trecut de formatia slovaca din Brusno, timisencele au avut de furca timp de doua seturi cu gruparea…

- Simona Halep, a doua favorita, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 189.708 euro, marti, dupa ce a invins-o in doua seturi pe belarusa Aleksandra Sasnovici, cu 7-5, 6-3. Și Jaqueline Cristian s-a calificat, tot marti, in sferturile…

- CSM Lugoj a repetat scorul din deplasare cu formatia slovaca Pirane Brusno si a facut pasul in faza urmatoare a competiei europene. Scorul a fost 3-0 si in sala „Ioan Kunst Ghermanescu” iar in 16-imi timisencele vor infrunta o grupare din Elvetia. 25-19, 25-11, și 25-15 au fost scorurile de ieri pe…

- CSM Lugoj s-a calificat in saisprezecimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, miercuri seara, dupa ce a invins echipa slovaca VK Pirane Brusno, cu scorul de 3-0 (25-19, 25-11, 25-15), pe teren propriu, in mansa secunda a turului preliminar al competitiei, conform agerpres. CSM Lugoj,…

- Echipa fanion de volei feminin a Timisului a castigat editia a 11-a a Cupei CSM Lugoj. Ieri, in ultima zi a turneului, echipa pregatita de Ugljesa Segrt a dispus de BRSE Swietelsky Bekescsaba cu 3-1 (20, 21 -27, 18) si a acumulat trei victorii din tot atatea meciuri disputate in cadrul puternicului…