- Consiliul Director al Federației Romane de Volei a decis incheierea campionatelor Diviziei A1, la masculin și feminin, cu clasamentul final considerat cel de la finalul returului, adica la finalul sezonului regulat. Astfel, echipa feminina de volei a CSM Lugoj incheie campionatul 2019-2020…

- Bogdan Mara (42 de ani), directorul sportiv al liderului Ligii 1, CFR Cluj, a vorbit despre decizia FRF de a suspenda Liga 1 pana la finalul lunii martie, din cauza pandemiei de coronavirus. „Auzisem voci ale unor oameni din fotbal care spuneau ca inca nu a murit nimeni, de ce sa oprim campionatul,…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au fost eliminate ieri seara din Cupa Challenge, prima competitie europeana la care au luat parte. Dupa 0-3 pe Timis in urma cu doua saptamani, banatencele nu au reusit sa le ia nici in deplasare un set turcoaicelor de la THY Istanbul. Meciul-retur s-a incheiat in mai…

- ​Echipa de volei feminin CSM Lugoj a ratat marti, în deplasare, calificarea în sferturile de finala ale Challenge Cup, dupa ce a fost învinsa de formatia turca Thy Istanbul, cu scorul de 3-0, si în mansa retur din optimile Challenge Cup, potrivit News.ro.Scorul pe seturi…

- Echipa de volei Unirea Dej va intalni maine dupa-amiaza, in deplasare, formația ”U” Cluj. Partida dintre ”U” Cluj și Unirea Dej, care va incepe la ora 17, conteaza pentru a XII-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin. Inaintea acestei confruntari, elevii lui Marius Dascalu și Tiberiu Szilagyi ocupa…

- Dupa un inceput perfect in campionat, cu victorii pe linie in retur, 3-0 la Pitești, 3-0 acasa cu Medgidia și 3-0 la Cluj, pentru CSM Lugoj a venit și momentul primei infrangeri in 2020. S-a intamplat insa in Challenge Cup in fața unei echipe care impresioneaza, THY Istanbul. The post Eșec așteptat…

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a fost invinsa miercuri, pe teren propriu, de formatia turca Thy Istanbul, cu scorul de 3-0, in mansa tur din optimile Challenge Cup, potrivit news.ro.Scorul pe seturi a fost 20-25, 19-25, 18-25, dupa 74 minute de joc. Citește și: Exclusiv! Ludovic…