- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a invins joi, in deplasare, formatia elvetiana AESCH Pfeffingen, scor 3-1, si s-a calificat in optimile de finala ale Challenge Cup, anunța news.ro. Scorul pe seturi a fost 25-21, 22-25, 25-23, 28-26. In mansa tur din 16-imi, CSM Lugoj a invins pe teren…

- Vicecampioana en-titre a Romaniei la volei feminin, Volei Alba Blaj, s-a calificat miercuri, pe teren propriu, in optimile de finala ale Cupei CEV, dupa ce a invins formatia ungara Vasas Budapesta, scor 3-0, si in mansa retur din 16-ile competitiei, anunța news.ro. Scorul pe seturi a fost…

- Formatia din Medgidia este formata 100 din jucatoare romance. Formatia feminina de volei CS Medgidia a realizat performanta de a se califica in optimile de finala ale intrecerii europene intercluburi Challenge Cup, dupa o dubla victorie in deplasare contra formatiei croate Kastela. In a doua partida,…

- CS Medgidia s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, dupa ce a invins formatia croata OK Kastela, cu scorul de 3-1 (25-19, 25-14, 22-25, 25-17), joi seara, la Kastel Stari, in mansa a doua a saisprezecimilor de finala ale Cupei Challenge la volei feminin,…

- CSM Lugoj a obținut o noua victorie in competițiile europene intercluburi la volei feminin. In prima manșa a 16-imilor de finala ale Cupei Challenge, CSM Lugoj a invins, pe propriul teren, cu 3-2 (23-25, 21-25, 25-23, 25-19, 15-8), formația elvețiana Sm’ Aesch Pfeffingen. A fost…

- CSM Lugoj a obtinut o victorie muncita in fata formatiei elvetiene Sm'Aesch Pfeffingen, cu scorul de 3-2 (23-25, 21-25, 25-23, 25-19, 15-8), miercuri seara, in Sala ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Lugoj, in prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, arata Agerpres.…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj s-au calificat, fara emoții, in 16-imile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin. Formația din Lugoj a invins, miercuri seara, și in manșa retur, disputata pe propriul teren, cu 3-0 (25-19, 25-11, 25-15), formația slovaca VK Pirane Brusno, dupa ce, in…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au debutat cu o victorie in noua ediție a Cupei Challenge la volei feminin. Formația lugojeana s-a impus cu 3-0 (25-6, 25-16, 25-9) in meciul disputat, in deplasare, cu formația VK Pirane Brusno, din Slovacia. Principalele realizatoare ale formației lugojene…