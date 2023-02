Stiri pe aceeasi tema

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au ratat șansa unei victorii in Serbia, in partida cu Jedinstvo Stara Pazova, din semifinala Cupei Challenge. Intr-un joc foarte disputat, cu multe rasturnari de scor, formația din Lugoj a condus cu 2-1 la seturi, dar in final a cedat cu 2-3 ( 21-25, 25-21, 25-17,…

- Sala Sporturilor din Stara Pazova (Serbia) a fost gaza partidei tur din semifinalele Challenge Cup la volei feminin dintre echipa locala Jedinstvo si CSM Lugoj. Dupa mai bine de doua ore de joc, sarboaicele s-au impus in tiebreak. Jedinstvo Stara Pazova – CSM Lugoj s-a terminat 3-2 (25-21, 21-25, 17-25,…

- Prim-divizionara CSM Lugoj va intalni, in aceasta seara, pe Jedinstvo Stara Pazova, intr-un joc contand pentru prima manșa a semifinalei Cupei Challenge, la volei feminin. Partida va avea loc in Serbia, de la ora 20:00 (ora Romaniei) și va putea fi urmarita pe pagina de Facebook – CSM…

- Sectia de volei a CSM Lugoj, organizeaza saptamana viitoare, pentru fani, deplasarea la meciul cu OK Jedinstvo Stara Pazova. Meciul se desfasoara in localitatea sarba, in cadrul penultimului act din CEV Challenge Cup 2023. “Pentru a fi alaturi de echipa ta favorita la prima mansa a semifinalelor CEV…

- CSM Lugoj si-a depasit performantele din trecut si a mai adaugat ceva. Timisencele de la fileu au depasit formatia belgiana Asterix Avo Beveren si in returul din sala „Ioan Kunst Ghermanescu”, scor 3-2, in fata unui public timisean entuziasmat si vor juca, in premiera, in semifinalele CEV Challenge…

- CSM Lugoj isi continua parcursul continental la un nivel excelent. Dupa eliminarea unei formatii portugheze in optimi, timisencele au castigat si prima mansa a sferturilor Cupei Challenge, scor 3-2, in Belgia, cu Asterix Avo Beveren. Ieri seara, timisencele s-au impus, pe seturi, cu: 26-24, 19-25, 25-21,…

- CSM Lugoj si-a egalat in aceasta seara cea mai buna performanta din eurocupe. Voleibalistele de pe Timis vor juca iarasi in sferturile de finala ale CEV Challenge Cup, a treia competitie continentala, dupa ce le-au invins fara probleme si in retur pe portughezele de la Kairos Ponta Delgada, scor 3-0,…

- CSM Lugoj s-a calificat din nou in optimile de finala ale CEV Challenge Cup la volei feminin. Elevele lui Ugljesa Segrt au reusit sa invinga in premiera o formatie din Turcia. A fost 3-1 la seturi cu formatia PTT Ankara, dupa ce banatencele cedasera saptamana trecuta, scor 2-3, in deplasare. Lugojencele…