Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de volei a CSM Lugoj a parasit Cupa Challenge, marți seara, dupa ce a fost invinsa și in manșa retur de formația turca THY Istanbul. Dupa 58 de minute de joc a fost: THY Istanbul – CSM Lugoj 3-0 (25-15, 25-12, 25-17). Astfel, dupa doua victorii cu 3-0, THY Istanbul…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj vor disputa, astazi, meciul retur cu THY Istanbul, contand pentru optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin. Meciul va avea loc la Istanbul, de la ora locala 18. In tur, formația din Lugoj a pierdut, pe teren propriu, cu 3-0 și va avea o…

- Circa 1.000 de iubitori ai sportului și ai voleiului au luat cu asalt, miercuri seara, Sala Ioan Kunst Germanescu din Lugoj, pentru a fi alaturi de echipa feminina de volei a CSM Lugoj, in confruntarea cu formația turca THY Istanbul, contand pentru optimile de finala ale Cupei Challenge. Iar…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj vor susține un nou joc in competițiile europene intercluburi. Dupa ce a trecut cu 3-0 și 2-3 de formația ceha Dukla Liberec, CSM Lugoj va intalni miercuri, 22 ianuarie, in primul joc din optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, formația turca…

- ​CSM Lugoj s-a calificat în optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, marti seara, desi a fost învinsa în deplasare de formatia ceha Dukla Liberec, cu scorul de 3-2 (26-28, 25-19, 25-22, 17-25, 15-12), în mansa a doua a saisprezecimilor de finala, potrivit Agerpres.CSM…

- Primul meci disputat de o echipa din Lugoj in cupele europene intercluburi a adus, miercuri seara, in Sala „Ioan Kunst Ghermanescu” din micul oraș banațean, aproape 1000 de iubitori ai sportului, pentru a susține echipa de volei feminin a CSM Lugoj in partida cu Dukla Liberec (Cehia),…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anuntat marti ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 8,6% in luna octombrie 2019 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, cea mai dinamica piata auto fiind cea din Romania, unde inmatricularile…

- Zambete largi printre membrii PNL Timiș care, avandu-l in frunte pe primarul Nicolae Robu, au așteptat primele rezultate ale exit poll-ului. Rezultatul scontat a fost intampinat cu cateva secunde in care, printre aplauzele largi, liberalii i-au strigat numele candidatului pe care il susțin: „Iohannis!…