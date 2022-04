Stiri pe aceeasi tema

- CSM Lugoj a incheiat ediția 2021-2022 a campionatului Diviziei A1 de volei feminin. In ultima etapa, voleibalistele de la CSM Lugoj au caștigat, cu 3-1 (25-13, 25-18, 20-25, 25-19), partida cu Dinamo București, disputata in fața propriilor suporteri. Astfel, CSM Lugoj a incheiat sezonul…

- CS Stiinta Explorari Baia Mare a invins-o pe CS Olimpia Titanii Bucuresti cu scorul de 3-2 (25-21, 25-21, 19-25, 25-27, 15-10), luni, pe teren propriu, in ultimul sau meci din faza play-off a Diviziei A1 la volei masculin, Grupa 5-8. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Adversara echipei din judetul Constanta a incheiat sezonul regular pe prima pozitie a clasamentului.Echipa feminina de volei CS Medgidia debuteaza astazi in turneul play off al Diviziei A1.De la ora 19.00, formatia pregatita de Florin Voinea si Radu Began intlneste in deplasare Volei Alba Blaj, care…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut o victorie pentru care au trebuit sa se intrebuințeze serios, in primele doua seturi, in deplasarea din Cetatea Baniei, cu nou-promovata SCMU Craiova. Formația din Lugoj s-a impus cu 3-1 (24-26, 34-32, 25-13, 25-14), dupa 109 minute de joc. A…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj continua parcursul excelent din actuala ediție de campionat. Miercuri seara, formația din Lugoj a invins, pe teren propriu, cu 3-0 (25-19, 25-19, 25-16), pe CS Dacia Mioveni. CSM Lugoj s-a impus in 68 de minute de joc, prin punctele realizate de: Loredana…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut o noua victorie in actuala ediție de campionat: 3-0 (25-15, 25-15, 25-18), in deplasare, cu Știința Bacau. A fost un meci controlat și adjudecat de formația din Lugoj, dupa 67 de minute de joc efectiv. In urma acestui rezultat, CSM Lugoj continua…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut, miercuri seara, o victorie importanta in fața principalei contracandidate la accederea in play-off 1-4, CS Medgidia. Dupa mai bine de 100 de minute de joc, CSM Lugoj s-a impus, in fața propriilor suporteri, cu 3-1 (25-21, 25-19, 25-27, 25-20) și a…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut, samata seara, cea de-a opta victorie in actuala ediție a campionatului Diviziei A1. Formața din Lugoj s-a impus, fara emoții, dupa 62 de minute de joc, cu 3-0 (25-15, 25-15, 25-14), in fața penultimei clasate, ACS Volei Cristina Pirv Turda. In…