- CSM Lugoj a inregistrat cateva plecari importante in aceasta vara, dar are si certitudini notabile pentru viitorul sezon. Capitanul Diana Balintoni continua cu gruparea de pe Timis, alaturi de nume precum Adriana Popa, Bianca Albastroiu sau Alexandra Panțiru. De asemenea, s-au inregistrat si achizitii…

- CSM Lugoj a anuntat azi primele informatii despre planurile echipei pentru noul sezon. Principala veste e ca gruparea de volei feminin se pregateste de participarea pe plan continental. Echipa de pe Timis urmeaza sa anunte si noi transferuri iar deocamdata a inregistrat trei plecari. „Dupa o lunga perioada…

- 592 de pacienți infectați cu coronavirus in ultimele 24 de ore sunt raportați de Grupul de Comunicare Strategica; dintre aceștia 3 sunt din Timiș. Pana la aceasta data, la nivel național au fost prelucrate 824.343 de teste. Pana astazi, 10 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 31.381 de…

- Pe raul Timis, s-a atins varful maxim de viitura in dreptul statiei hidrometrice Lugoj, fiind depasita cota de pericol cu circa 1,5 metri. Nivelul apei a depasit cu 13 cm cota maxima istorica inregistrata in anul 2005. In acest moment, cotele sunt in scadere. In cursul diminetii (ora 9.00), nivelul…

- UPDATE Un numar de 22 de persoane, intre care 12 copii, au fost evacuate, vineri, din patru ferme din Pohalma Jabar, din județul Timiș, din cauza breșelor aparute in digul de protecție din zona inundata. Potrivit ISU Timiș, la ieșirea din Lugoj, zona Pohalma Jabar, s-au format doua breșe in digul de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, efectueaza o vizita in judetele Caras-Severin si Timis in zonele afectate de inundatii, informeaza MAI. Vela este insotit de secretarul de stat in Ministerul Mediului, Leonard Achiriloaei, directorul general al Administratiei Nationale "Apele Romane", Ervin…

- Jocurile din grupele preliminare pentru calificarea la EURO 2020 au fost anulate, iar EHF a decis ca echipele calificate la ediția precedenta a Europenelor sa participe din nou la turneul final. Au fost stabilite și urnele valorice pentru tragerea la sorți, care vor avea loc pe 18 iunie, ora 12.00,…

- De la inceputul raspandirii noului coronavirus in județul Timiș, consiliul județean a alocat pana in prezent 8,5 milioane de lei instituțiilor implicate in combaterea și limitarea pandemiei, pentru a susține material eforturile acestora, și sunt avute in vedere noi distribuiri de fonduri. Cea mai mare…