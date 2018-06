Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, in plenul de joi, ca judecatoarele Gabriela Birsan și Alina Corbu sa se intoarca in funcțiile de la Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa ce aceeași instanța le-a achitat definitiv in dosarul in care au fost acuzate de fapte de corupție.„Plenul…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, joi, inaintarea catre presedintele Klaus Iohannis a propunerii privind eliberarea din functie, in urma condamnarii definitive, a judecatoarei Antonela-Anemary Cristea (fosta Costache), in prezent judecator suspendat la Tribunalul Bucuresti. …

- Consiliul Superior al Magistraturii lanseaza un atac de o duritate fara precedent la adresa procurorilor DNA, dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a decis achitarea judecatoarei Gabriela Birsan și a altor trei judecatori.Citește și: LOVITURA pentru DNA: Achitare in dosarul in care procurorii…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia are, de vineri, o noua conducere, dupa ce Alexandra Iuliana Pastiu, care a ocupat functia de presedinte din 2014, a promovat in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, acolo unde va activa, de altfel, si unul dintre vicepresedinti,…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunta ca a incheiat, in 2012, un protocol instituțional cu Serviciul Roman de Informații (SRI), ulterior acesta fiind denuntat prin acrodul partilor. Consiliul Superior al Magistraturii a incheiat, in anul 2012, un protocol instituțional cu Serviciul Roman…

- Plenul Consiliului Superios al Magistraturii examineaza astazi raspunsurile institutiilor din sistemul judiciar cu privire la protocoalele incheiate cu structurile de informatii. Codrut Olaru a declarat ca atat si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Inspectia Judiciara (IJ) si Inalta Curte de…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si Inspectia Judiciara (IJ) au incheiat protocoale cu Serviciul Roman de Informatii, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse...

