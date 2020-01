Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a fost invinsa sambata, in deplasare, de formatia ungara FTC Budapesta, cu scorul de 33-23 (19-10), in primul meci din grupa principala I a Ligii Campionilor. CSM Bucuresti se afla pe ultimul loc in grupa.Citește și: Mihai Tudose profețește: La alegerile…

- CSM București joaca astazi, de la 17:00, in deplasare cu Ferenvcaros, in primul meci din faza grupelor principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Partida e liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. live de la 17:00 » CSM București - Ferencvaros …

- ​Echipa de volei feminin Volei Alba Blaj a fost învinsa miercuri, în deplasare, de formatia italiana Imoco Conegliano, cu scorul de 3-0, în grupa D a Ligii Campionilor, potrivit News.ro.Scorul pe seturi a fost 25-16, 25-16, 25-17, dupa 73 minute de joc.În cealalta…

- CS Minaur Baia Mare a jucat vineri in deplasare, cu CSM București, in ultima etapa din turul Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Din pacate n-a putut veni acasa nici macar cu un punct, fiind invinsa cu 29-24. Baimarenii n-au avut o prima repriza tocmai fericita fiind nevoiți sa vina mereu dupa adversar,…

- Echipa SCM Râmnicu Vâlcea a fost învinsa, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 26-23, de formatia Brest Bretagne, într-un meci din grupa C a Ligii Campionilor la handbal feminin, potrivit News.ro.Pentru a afla daca se va califica în grupele principale, echipa…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 23-22, de Rostov Don, intr-un meci din grupa B a Ligii Campionilor.In celalalt meci al grupei B se intalnesc duminica MKS Lublin si Team Esbjerg. CSM Bucuresti era deja calificata in grupele…

- CSM Bucuresti a fost invinsa fara drept de apel de echipa daneza Team Esbjerg, cu scorul de 25-21 (13-12), duminica, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, in Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin.