Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii respinge categoric acuzațiile formulate de doua asociații ale magistraților, in sensul ca acestea au fost impiedicate in mod nepermis sa participe la dezbaterile referitoare la activitatea Inspecției Judiciare din cadrul ședinței Plenului programata in data de 29.06.2021, ora 10:00, la Palatul Parlamentului, Sala Regele Mihai I al Romaniei.

„Pentru o corecta și completa informare a publicului, precizam ca inca din 25.06.2021, au fost publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii detalii privind data, ora și locul desfașurarii…