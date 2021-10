Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei victorii din startul campionatului doar le-au creat si mai multa „pofta“ de a castiga baschetbalistilor de la SCMU Craiova, care se pregatesc de un nou joc in LNBM. Baietii pregatiti de Michalis Kakiouzis se deplaseaza duminica la Bucuresti, pentru partida cu Rapid, una dintre echipele proaspat…

- Partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a obtinut un rezultat solid în alegerile parlamentare de duminica, sustine principalul sau candidat, Tino Chrupalla.Conform primelor estimari, AfD ar urma sa câstige între 10% si 11% din voturi, ceea ce înseamna…

- Dupa victoria la scor din prima etapa, 7 – 0 pe teren propriu cu CS Banisor-Peceiu, Rapid Jibou a obtinut un nou succes la scor in runda a doua, de aceasta data in deplasarea de la Criseni. Echipa pregatita de Florin Morar s-a impus cu 6 – 1 in fata celor de la Ardealul Criseni, o formatie care s-a…

- Biroul Federal al Federației Maghiare de Hochei pe Gheața a decis in mod arbitrar excluderea echipei de hochei pe gheața Corona Wolves Brașov din Liga Erste. Asta in ciuda votului echipelor, care saptamana trecuta au decis ca „lupii” (finaliștii competiției sezonul trecut și campionii „en-tirre” ai…

- Nationala de baschet masculin a Romaniei a fost invinsa luni, la Riga, de reprezentativa Belarus, scor 77-72 (38-39), in al doilea meci din din grupa D a precalificarilor World Cup 2023. Romania a inceput bine meciul de aceasta data și marcat primele 5 puncte. Belarus a replicat și scorul a ajuns la…

- Niciodata in ultimele 3 sezoane, de cand e considerata o favorita la titlu, CS Universitatea Craiova n-a inceput atat de slab in Liga 1: o victorie și doua eșecuri la rand. Doar Mangia a debutat in 2018-2019 mai slab, cu doua remize și o infrangere. Nici Laurențiu Reghecampf nu are bagheta magica, pentru…

- FC Voluntari și FCU Craiova se intalnesc sambata de la 19:15 in etapa a 3-a a Ligii 1. Partida poate fi urmarita in direct la TV pe direct pe Digi Sport 1, Look Sport și Telekom Sport și LIVETEXT pe GSP. ...