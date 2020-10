Stiri pe aceeasi tema

- CSM Galati a fost invinsa de ACSH Gheorgheni cu scorul de 3-2 (1-1, 1-0, 1-1), miercuri, la Gheorgheni, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata.Gergo Biro, Akos Szigeti si Tero Koskiranta au marcat golurile gazdelor, finlandezul semnand reusita victoriei cu doua minute inainte…

- ACSH Gheorgheni a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 6-0 (3-0, 2-0, 1-0), luni, pe propriul patinoar, in primul lor meci din Campionatul National de hochei pe gheata. Harghitenii au castigat fara probleme in ciuda celor trei cazuri pozitive de COVID-19 din lot si a numeroaselor accidentari.…

- Editia 2020-2021 a Campionatului National de hochei pe gheata va debuta vineri 16 octombrie, cu meciul SC Miercurea Ciuc - ACS Sapientia U23 (18:30), potrivit site-ului FRHG.La start se vor afla sapte echipe, CSM Corona Brasov, CSM Galati, SC Miercurea Ciuc, ACSH Gheorgheni, CSA Steaua Bucuresti,…

- Juventus Torino a fost eliminata din Liga Campionilor la fotbal de Olympique Lyon, desi a invins-o cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala. Echipa portarului roman Ciprian Tatarusanu (rezerva in acest meci) s-a calificat gratie golului…

- Steaua Bucuresti, echipa Clubului Sportiv al Armatei, a promovat in Liga a II-a, dupa ce a invis, miercuri, cu scorul de 6-0, pe Baraganul Ciulnita, in etapa a doua a turneului de promovare Grupa B, Regiunea a VI-a.In primul meci al grupei, Steaua a invins, sambata, cu 8-1, echipa Argesul…

- Ziarul Unirea Astazi, ora 17.30, test pentru promovare la Ungheni | CS Ocna Mureș – Corona Brașov, duel extrem cu miza… Liga a 3-a Astazi, de la ora 17.30, la Ungheni, CS Ocna Mureș debuteaza in miniturneul de promovare in Liga a 3-a, avand un fața un test cu Corona Brașov, echipa care in jocul inaugural…

- Astazi s-a disputat prima etapa a meciurilor de baraj pentru promovarea din Liga 4 in Liga 3. 11 meciuri au avut loc astazi. Atracția zilei a fost duelul dintre CSA Steaua și Argeșul Mihailești, tranșat de „militari”, scor 8-1, insa cea mai mare diferența de scor s-a inregistrat in partida dintre CSM…