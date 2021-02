Stiri pe aceeasi tema

- CS Gheorgheni HC a dispus de Sportul Studentesc cu scorul de 18-3 (5-0, 7-1, 6-2), sambata, pe patinoarul propriu, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata, revenind pe primul loc. Dupa ce vineri castiga cu 19-1, echipa harghiteana s-a impus sambata prin golurile inscrise de Kain Lazar…

- CS Gheorgheni HC a invins-o pe ACS Sapientia U23, cu scorul de 4-1 (2-0, 0-1, 2-0), duminica, intr-un meci jucat pe propriul patinoar, in Campionatul National de hochei pe gheata. In urma acestui succes, echipa din Gheorgheni a urcat din nou pe primul loc in clasament. Tibor Sara, Eric Pance (doua)…

- CS Gheorgheni HC a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 8-2 (1-0, 2-2, 5-0), marti, pe propriul patinoar, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata. Harghitenii s-au impus prin golurile reusite de Arnold Sillo (doua), Patrik Imre, Zsolt Kozma, Gergo Biro, Tibor…

- CSM Galati a invins-o pe AS Sapientia U23 cu scorul de 13-1 (5-0, 1-1, 7-0), sambata, pe Patinoarul Dunarea din Galati, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata. Vitali Kiricenko, Mircea Constantin (doua), Konstantin Makarov, Anton Butocinov (doua), Adrian Irimia, Aleksandr Neznamov,…

- Liga Naționala de handbal feminin (Liga Florilor) s-a reluat in aceasta saptamana, iar SCM Craiova incepe treaba chiar de maine dimineața. In cadrul turneului gazduit in Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași” din Brașov, formația lui Bogdan Burcea se va duela cu HC Zalau, de la ora 10.30, intr-un…

- CS Gheorgheni HC a invins-o pe Opten Vasas HC cu scorul de 3-0 (0-0, 2-0, 1-0), sambata, la Budapesta, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Harghitenii s-au impus prin golurile marcate de Shawn Ouellette St Amant, Joseph David Basaraba si Marek Troncinsky. Clasament: 1. FTC-Telekom 46 puncte…

- Corona Brasov Wolves a invins-o pe ACS Sapientia U23 cu scorul de 8-0 (2-0, 5-0, 1-0), marti, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata. ''Lupii'' s-au impus prin golurile marcate de Daniel Tranca (trei), Oliver Dame-Malka, Ede Mihaly,…

- ACS Sapientia U23 a invins-o pe Sportul Studentesc cu scorul de 13-2 (4-0, 4-2, 5-0), sambata, la Carta, intr-o partida din Campionatul National de hochei pe gheata ACS Sapientia U23, care castigase cu 7-5 primul meci al dublei cu Sportul (vineri), s-a impus acum prin golurile marcate de Koppany Marton…