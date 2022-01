CSM Fetești a început pregătirea Feteștiul fotbalistic spera in continuare ca revenirea in Liga a III-a nu este o chestiune de un singur sezon. Și de ce nu ar spera? In joc mai sunt 39 de puncte, iar cu o pregatire bine structurata și cu o campanie de achiziții inspirata, totul e posibil. Și cine poate strange randurile mai bine și le poate da incredere tinerilor fotbaliști feteșteni? Antrenorul Mircea Ștefan, cel care se incapațaneaza sa creada in indeplinirea obiectivului și ne declara: «Mulțumim autoritaților locale pentru sprijinul financiar pe care ni-l acorda. Cu ajutorul dumnealor, promis in vara, speram sa ducem la indeplinire… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rugaciune Anul Nou: Prin aceasta rugaciune, Ii mulțumim lui Dumnezeu pentru ca ne-a ajutat sa trecem cu bine peste anul ce s-a sfarșit și Il rugam sa ne invredniceasca sa depașim cu bine necazurile ce ni se vor așterne inevitabil in cale in noul an. Așadar, daca vrei sa ai parte de mila dumnezeiasca,…

- Episcopia Ortodoxa a Maramureșului și Satmarului prin Sectorul Teologic Educațional, in parteneriat cu Asociația Studenților Creștini Ortodocși Romani Baia Mare au organizat in acest an cea de-a doua ediție a acțiunii umanitare „Cadoul din cutia de pantofi”, adresata copiilor din familii defavorizate…

- Ciuca subliniaza ca ldquo;Mesajul pe care Armata Romaniei il transmite astazi prin puterea exemplului celor care ii poarta uniforma, este acela desprins din lectia Marii Uniri: sa avem incredere in fortele noastre, sa ramanem uniti si sa privim cu speranta catre viitor".Nicolae Ciuca, a afirmat marti,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit, sambata, despre capacitatea sistemului sanitar de a face fața noii tulpini Omicron din Africa. "Pregatirea pentru urmatorul val oricum se face. Nu stam liniștiți, chiar daca suntem in scadere. Sunt și alte soluții, sunt convins ca se lucreaza asupra…

- RESITA – …si dotata cu de toate va fi gata anul viitor pentru Liceul Teologic Baptist din Resita. Conform primarului Ioan Popa, lucrarile demareaza astazi, 15 noiembrie, fiind vorba despre o investitie de 4,7 milioane lei finantata de Compania Nationala de Investitii! „Sala de sport va avea parter si…

- Pana in toamna anului 2022 aeroportul international de la Brasov-Ghimbav poate deveni functional, scrie Magyar Nemzet. Aceasta veste a fost anuntata pe Facebook de catre Istvan Barna Jakab, fostul manager de proiect al aeroportului, actualmente vicepresedinte al autoritatii locale din zona. In declaratia…

- Warner Bros. a anunțat ca cel mai recent film „Dune”, care a aparut in aceste zile in cinematografe, inclusiv in Romania, va avea o continuare. „Dune, Partea a II-a” va avea premiera peste doi ani, programata in ziua de 20 octombrie 2023, informeaza Digi24 . Regizorul canadian Denis Villeneuve a realizat…