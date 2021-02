Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justiției, Stelian Ion, continua demersurile pentru desființarea SIIJ. Care este termenul. Ministrul Justiției, Stelian Ion, a anunțat, marți seara, ca sfarșitul lunii martie este un termen „rezonabil” pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Stelian…

- Proiectul de lege prin care ministrul Justitiei, Stelian Ion, vrea sa desfiinteze SIIJ intareste controlul procurorilor asupra magistratilor, scrie jurnalista Sorina Matei intr-un exclusiv pentru Mediafax. Ministrul Justitiei, Stelian Ion (USR), a trimis in ultima zi a anului 2020, pe 31 decembrie…

- Noul ministru al Justiției, Stelian Ion, a declarat joi, 31 decembrie, ca trimite la Consiliul Superior al al Magistraturii (CSM) un proiect de lege pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ)."Inca de la preluarea acestui mandat, am discutat in cadrul directiei de…

- Ministrul Justitiei anunta ca trimite joi, in ajun de Anul Nou, catre Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) proiectul pentru desfiintarea Secției Speciale din care sunt eliminate „asa-zisele superimunitati al judecatorilor si procurorilor”. Anunțul a fost facut chiar de ministrul Justitiei, Stelian…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat ca joi va trimite Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) un proiect de desfiintare a Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), pentru a obține un aviz din partea acestei institutii, transmite Agerpres.

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a spus ca joi va trimite Consiliului Superior al Magistraturii un proiect de desfiintare a Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ). "Inca de la preluarea acestui mandat, am discutat in cadrul Directiei de elaborare acte normative, in sensul de a…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat ca joi va trimite Consiliului Superior al Magistraturii un proiect de desfiintare a Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), in vederea obtinerii unui aviz din partea acestei institutii, anunța AGERPRES. "Inca de la preluarea…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat ca joi va trimite Consiliului Superior al Magistraturii un proiect de desfiintare a Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), in vederea obtinerii unui aviz din partea acestei institutii. "Inca de la preluarea…