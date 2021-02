Plenul Consiliului Superior al Magistraturii discuta astazi raportul de activitate al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie si proiectul de lege privind desfiintarea acestei sectii. Reprezentantii Aliantei USR PLUS au afirmat ca bilantul celui de-al treilea an de activitate al sectiei speciale nu face decat sa confirme faptul ca nu se justifica existenta acestui structuri si ea trebuie desfiintata cat mai curand posibil. In 2020 au fost finalizate doar doua rechizitorii si au fost trimisi in judecata trei inculpati. (Rador/FOTO radioiasi.ro)