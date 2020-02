Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat marti eliberarea din magistratura, prin pensionare, a 12 procurori. Printre cei pensionati se afla si procurori de la DNA, DIICOT sau Parchetul General. Joi, Sectia pentru judecatori a CSM are pe ordinea de zi cererile de…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa discute, joi, cererea de pensionare depusa de Cristina Tarcea, fost presedinte al Instantei supreme. Potrivit site-ului CSM, pe ordinea de zi a sedintei Sectiei se afla "cererea de eliberare din functie, prin pensionare,…

- Judecatorii CSM discuta, joi, cererea de pensionare a Cristinei Tarcea, fosta șefa a instanței supreme. Pensionarea magistratului este pe ordinea de zi a Secției pentru judecatori.Cererea de eliberare din functie, prin pensionare, a Cristinei Tarcea, judecator la Inalta Curte de casatie si…

- Instanța suprema a admis, joi, definitiv, contestația fostului ministru al Finanțelor, Sebastian Vladescu, privind restituirea cauțiunii pentru care fostul demnitar a depus lingouri de aur, bani și alte bunuri, iar acestea trebuie returnate de catre stat.”Admite contestatiile formulate de…

- Inscris in cursa pentru un post la Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, judecatorul Marius Cristian Epure, in prezent presedinte al Curtii de Apel Constanta, a fost declarat respins la interviul sustinut in fata forului superior al magistratilor. Epure a fost notat cu 29,20, fiind al…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, ca Iulian Dragimir si Gabriela Elena Bogasiu sa fie numiti in functia de vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie pe o perioada de 3 ani, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Ilie-Iulian Dragomir,…

- Raspuns devastator al Comisiei Europene pentru judecatorii rebeli de la Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie care refuza sa aplice legea si Constitutia Romaniei. Raspuns care o obliga pe presedinta instantei supreme Corina Corbu (foto 1) sa faca ordine in ograda proprie…