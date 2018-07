CSM CSU, în prima urnă valorică Campioana en titre a Romaniei la baschet masculin, CSM CSU Oradea, a fost repartizata in prima urna valorica pentru preliminariile FIBA Basketball Champions League. Formația noastra face parte din urna A, alaturi de Aris Salonic (Grecia), Avtodor Saratov (Rusia), Bakken Bears (Danemarca), Movistar Estudiantes Madrid (Spania) și Telenet Giants Antwerp (Belgia). Echipele participante la primul tur preliminar au fost imparțite in patru urne – A, B, C și D. In calitate de cap de serie, CSM CSU Oradea va intalni o componenta a urnei D, in care se afla AEK Larnaka (Cipru), Dinamo Tbilisi (Georgia),… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Triplul Campionat European de Snooker de la Snagov (18 – 29 iunie 2018, Hotel Mirage) s-a incheiat cu succes • 215 jucatori din 29 de tari, 26 de arbitri internationali, oficiali si suporteri au participat la cel de-al cincilea campionat international de snooker gazduit de Romania • Romania va gazdui…

- Exprimat in euro, in semestrul doi al anului 2017, Romania a avut un pret de 3,1 euro per 100 kWh, cu putin sub jumatate din pretul mediu din UE (de 6,3 euro per 100 kWh), se arata intr-un raport al Eurostat. Alte state-membre cu preturi sub media europeana sunt Croatia si Ungaria (3,7 euro), Bulgaria…

- Timp de o saptamana , municipiul Targoviște este capitala mondiala a teatrului. A inceput BABEL – Festivalul Artelor Spectacolului Targoviște (FAST) ajuns, la cea de-a VIII-a ediție. Au raspuns invitației 26 de țari de pe patru continente: India, Belgia, Italia, Germania, Franța, Anglia, Islanda,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat, joi, ca statele membre NATO care nu îsi respecta angajamentele în privinta cheltuielilor militare vor avea de suportat consecinte, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Declaratiile presedintelui american au fost…

- Cele mai sarace regiuni din Romania, Polonia, Ungaria si Bulgaria vor fi in medie mai bogate decat "regiunile cu crestere redusa" din Italia, Spania, Portugalia si Grecia, pana in 2025, daca vor continua tendintele din ultimul deceniu, se arata intr-un studiu al Bancii Mondiale (BM).

- Comertul cu amanuntul a crescut cu 0,8% in zona euro si cu 1,8% in Uniunea Europeana, in martie comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . Comertul cu amanuntul in UE 28 a fost influentat de faptul ca vanzarile…

- Trupa The Humans a avut prima repetiție la Lisabona, pe 1 Mai, inainte de semifinala Eurovision 2018. Ei susțin ca este imposibil ca piesa sa nu impresioneze. „Avem trei minute in care trebuie sa emotionam cateva milioane, zeci, poate sute de milioane de oameni. Sunt trei minute. Din aceste trei minute…

- Cabinetul de miniștri a aprobat inițierea negocierilor pentru semnarea unui acord cu Guvernul Japoniei privind asistența administrativa reciproca în domeniul vamal, transmite IPN. Prin acord se urmarește asigurarea securitatii economice a statelor contractante. Vor fi aplicate instrumente…