- Echipa de handbal feminin CSM Corona Brasov, exclusa din Liga Nationala la sfarsitul anului trecut ca urmare a unui caz de dopaj in grup, se va inscrie in editia 2020-2021 a Divizia A, iar postul de antrenor principal va fi ocupat de Simona Gogirla, informeaza gruparea ardeleana pe site-ul oficial.…

- Schiorii de la CSM Corona Brasov, Andrei Stanescu, Robert Mart si Luca Dumitru vor reprezenta Brasovul si Romania la Festivalul Olimpic al Tineretului European in vreme ce Irina Ghitoc si Dan Rotaru sunt rezervele Romaniei la aceasta competitie. La Festivalul Olimpic al Tineretului European (European…

- Handbalistele de la Corona Brasov au efectuat miercuri primele antrenamente dupa pauza fortata de pandemia de coronavirus. Junioarele I s-au pregatit in aer liber, pe Stadionul „Metrom”, in timp de junioarele II au efectuat antrenamentul la Sala Sporturilor „D.P. Colibasi”, din cauza ploii. Antrenamentele…

- Divizia de Gaze a Societații RODIV din Gaești, autorizata in proiectare si executare, verificari, racordari, extindere rețele de gaze, dar Post-ul NOU! Societatea RODIV Gaești are și Divizie de Gaze. Ce servicii ofera apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dupa doua luni si jumatate de antrenamente acasa si programe trimise doar prin retelele sociale, respectand astfel prevederile legale adoptate in timpul crizei pandemice Covid-19, antrenorii si sportivii clubului CSM Corona Brasov se vor revedea dupa data de 31 mai. Antrenamentele sportivilor vor fi…

- Secția a IV-a Civila a Tribunalului din București a decis astazi ca sigla Rapidului din Liga 2 poate fi folosita și de AFC Rapid, echipa din Liga 4 București. Fotbal Club Rapid, formația din Liga 2, cea susținuta de marea masa a fanilor alb-vișinii, a cerut in instanța exclusivitate asupra siglei. Curtea…

- Frank de Boer, 49 de ani, a facut cea mai neașteptata declarație, dupa ce a fost testat de coronavirus. Fostul mare internațional olandez s-a aratat dezamagit de faptul ca rezultatul a fost negativ, noteaza sport.es."Cand am primit rezultatul pentru coronavirus si am aflat ca nu sunt contaminat, am…