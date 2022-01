CSM Corona Brașov întâlnește duminică CSM Unirea Slobozia Egalitate aproape perfecta: 9 partide jucate, 7 victorii, un egal și o infrangere și 22 de puncte sunt trecute in dreptul fiecareia dintre formațiile care se vor infrunta duminica, 30 ianuarie, incepand cu ora 11, la Slobozia. Singura diferența este golaverajul: Corona are 305 goluri marcate, fața de cele 277 ale Sloboziei. Antrenorul principal al Coronei Brașov, Alin Bondar, a pregatit cu atenție meciul din etapa a 12-a și a declarat inaintea meciului: „Urmeaza o deplasare dificila și un joc important pentru noi! Intalnim echipa care este la egalitate de puncte cu noi, pe terenul lor. Totuși,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ania Caill ia startul in Cupa Mondiala care debuteaza maine la Zauchensee (Austria). Pe 15 și 16 ianuarie, Zauchensee devine terenul de infruntare a celor mai bune schioare de viteza din lume: coborare și super-G. La startul competiției se va afla și sportiva Coronei Brașov, Ania Caill, care va concura…

- Corona Brașov se afla la finalul anului pe poziția a treia in clasamentul Seriei A din Divizia A, dupa CSM Galați și CSU Neptun Constanța, cu 19 puncte acumulate in 8 meciuri (cu șase victorii, o infrangere și un egal). (CSU Neptun Constanța are un joc in plus). Echipa va relua pregatirea pe 4 ianuarie…

- Doua sportive componente ale lotului național feminin de spada al Romaniei au devenit, incepand cu luna decembrie, sportivele clubului CSM Corona Brașov. Irina Stan și Talida Enache sunt spadasinele in jurul carora se va inchega echipa de spada a Coronei Brașov, clubul comunitații brașovene, incepand…

- Intr-o conferința de presa care a avut loc, astazi, la sediul clubului FC Brașov de la Metrom, Adrian Szabo a fost prezentat oficial, de președintele Ioan Marginean, in funcția de director tehnic al gruparii de sub Tampa. Adrian Szabo a semnat un contract valabil pana in 2025. Dat afara in vara de la…

- Cu 7 infrangeri consecutive, FC Brasov se afla intr-o situație delicata. In etapa a 15-a a Ligii a 2-a la fotbal, FC Brasov va intalni, joi seara, de la ora 17.00, in deplasare, pe FC Buzau, echipa antrenata de Cristi Pustai si aflata pe locul 5. Antrenorul brasovenilor, Calin Moldovan, a vorbit, astazi,…

- FCSB a anuntat oficial, duminica, despartirea de antrenorul Edi Iordanescu, printr-un comunicat postat pe pagina de Facebook a vicecampioanei. “FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Edward Iordanescu pentru incetarea contractului, fara pretentii financiare din partea niciuneia dintre parti. Echipa noastra…

- CSM Corona Brașov a caștigat cu 30-25 partida cu CSM Galați. Neinvinsa pana in aceasta etapa, CSM Galați a fost infranta la Brașov de o echipa inchegata și increzatoare in forțele proprii! Pentru Corona Brașov, victoria este importanta atat prin prisma punctelor obținute in fața uneia dintre cele mai…

- CSM Corona Brașov iși intalnește duminica principalul contracandidat la calificarea directa in Liga Florilor. Meciul va fi transmis live pe canalul de YouTube al clubului brașovean. Sala Sporturilor „D. Popescu Colibași” gazduiește duminica, 7 noiembrie, incepand cu ora 12:00, derby-ul seriei A al Diviziei…