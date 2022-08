Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii afirma, joi, ca atat CSM, in larga majoritate, cat si cele mai multe instante si parchete sustin caracterul preponderent pozitiv al celor trei proiecte de modificare a legilor Justitiei.

- Proiectele noilor legi ale justiției sunt adoptate, miercuri, in ședința de guvern, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. De aprobarea lor depind ridicarea MCV, Mecanismul de cooperare și de verificare, dar si bani din PNRR. Pe de alta parte, unii magistrati au criticat forma propusa de ministerul Justitiei…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul legilor justiției, cu unele observații. Ministrul Justiției a declarat ca proiectul este avizat și la nivelul ministerelor din Guvern, astfel ca vor fi introduse in circuitul de adoptare cat de curand, apoi vor ajunge in Parlament.…

- Procurorul Liviu Sutiman, de la Parchetul General, s-a stins din viața miercuri, a anunțat CSM. Consiliul Superior al Magistraturii a transmis condoleanțe familiei. „Consiliul Superior al Magistraturii isi exprima profundul regret pentru incetarea din viata a domnului LIVIU SUTIMAN, fost procuror in…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, joi, ca Romania are suficient grau pentru consum propriu si pentru export. Nu exista motive de ingrijorare nici in ceea ce priveste culturile de porumb si floarea soarelui. Premierul a declarat ca in prezent se recolteaza culturile, iar din cifrele primite la Guvern …

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, joi, ca a „citit de mai multe ori articolul 215 din PNRR” privind incadrarea pensiilor militare ca pensii speciale și „nicaieri” nu a ințeles ca este vorba despre pensiile militare. „Ieri, in cadrul ședinței de Guvern, ministrul Muncii a prezentat o nota…

- TikTok a suspendat modificarile aduse politicii de confidentialitate pentru publicitate directionata, cu o zi inainte ca acestea sa intre in vigoare, in timp ce autoritatea de reglementare a Uniunii Europene studiaza daca acestea respecta regulile UE de protectie a datelor, transmite Reuters. Autoritatea…

- Klaus Iohannis a anunțat, marți, in conferința de presa de la Palatul Cotroceni, ca drafturile legilor securitații naționale sunt in lucru la Guvern și nu au intrat inca pe circuitul de avizare. Iohannis a refuzat sa spuna cum au aparut in spațiul public proiectele, deși la precedentele declarații de…