CSM Constanta: In cautarea celei de-a 16-a victorii! Baschetbalistele, meci in Giulesti, handbalistii - la Bacau

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta a reluat meciurile din grupa 1 10 a Ligii Nationale, sustinand un test dificil in fieful Rapidului Bucuresti, una dintre cele mai bune echipe ale campionatului. Formatia de pe litoral castigase insa in sferturile Cupei Romaniei, la Constanta, dar acum partida…

- Partida dintre CSU din Suceava și CSM Constanța, contand pentru etapa a XX-a a Ligii Naționale de handbal masculin s-a disputat miercuri seara, in sala "Dumitru Bernicu" de la Liceul cu Program Sportiv. Echipa oaspete, una foarte robusta, clasata pe poziția secunda in clasament, a ...

- Voleibalistele de la CSM Targoviște au avut astazi, 15 februarie 2023, o confruntare in teren cu fetele de la CS Rapid București. Meciul s-a desfașurat pe terenul din Giulești și a fost transmis de TVR3. Fetele de la Rapid s-au dovedit a fi adversare de temut și, deși meciul a fost foarte strans,…

- Drumul spre play-off continua cu un nou meci „de foc” pentru echipa masculina de baschet CSM Constanta. Joi, 9 februarie, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor, in etapa a 20-a a Ligii Nationale, a doua din Grupa 1-10, echipa antrenata de Alexandru Olteanu si Valentin Boian primeste vizita celor de la…

- Baschetbalistele de la CSM Constanta au bifat cea de-a noua victorie consecutiva din actuala editie a Ligii Nationale: 76-68 cu FCC Baschet UAV Arad, luandu-si astfel revansa pentru infrangerea suferita in meciul tur, pe terenul vicecampioanei Romaniei. Disputat la Sala Sporturilor, in cadrul etapei…

- CSM Tg.Mureș va intalni, sambata, in deplasare, pe Rapid București, intr-un meci din cea de-a 15-a etapa a Ligii Naționale de baschet masculin, Conferința A. Inaintea acestui joc, programat de la ora 18.00, in sala Rapid, mureșenii se claseaza pe locul VII cu 18 puncte, iar formația bucureșteana ocupa…

- Echipa feminina de baschet CSM Constanta a incheiat anul 2022 pe locul trei in Liga Nationala, adunand 7 victorii in 10 meciuri, dupa sapte victorii si trei infrangeri. Fetele antrenate de Tatiana Gallova si Norbert Kovasch s au impus in ultimul meci al anului trecut, cu Rapid Bucuresti, 71 66. Cu doar…

- Baschetbalistele de la CSM Constanta afiseaza o forma cat se poate de buna in acest final de an. Fetele antrenate de Tatiana Gallova s-au impus in deplasarea de la Cluj si au acelasi numar de puncte cu ocupanta ultimei pozitii de pe podium. Echipa feminina de baschet CSM Constanta a reusit o victorie…