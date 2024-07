CSM Constanta: Handbalistii, a treia victorie in Slovenia. Joi, 1 august 2024, cel mai important meci (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal CSM Constanta s a impus si in al doilea amical din Slovenia, cu MRK akovec, scor 41 30 21 16 la pauza . In fata unor tribune care au fost ocupate de fanii gazdelor, echipa noastra a avut un joc sigur in care a condus ostilitatile fara emotii, este mesajul CSM Constanta. Pentru…

- Handbalistii de la CSM Constanța au efectuat primul antrenament din acest sezon. Dupa o perioada de pauza in care jucatorii Constanței s-au bucurat de vacanța, lotul echipei de la malul marii s-a reunit și a inceput pregatirile inaintea unui cantonament pe care il va susține in strainatate.Au fost prezenți…

- Handbalistii juniori 4 de la CSM Constanta s au calificat in grupele principale ale Campionatului National, in primele 8 echipe din tara la aceasta categorie de varsta CSM Constanta a obtinut cea de a doua victorie in Grupa C a Turneului Final de la Cluj Napoca, scor 19 9 6 5 cu CSM Ploiesti, dupa o…

- Handbalistii juniori 4 de la CSM Constanta incep lupta pentru medalii in Campionatul National Micii sportivi de pe litoral participa la Turneul Final al intrecerii, de la Cluj Napoca, care se disputa in perioada 12 16 iunie 2024. Cele mai bune 16 echipe din tara la aceasta categorie de varsta 10 13…

- Rares Stefan este cel mai tanar jucator din istoria echipei de seniori a Constantei, pentru care a debutat la doar 16 ani, sapte luni si 23 de zile. La 19 ani neimpliniti, handbalistul Rares Stefan, de la CSM Constanta, este unul dintre marcatorii de top ai formatiilor juvenile ale clubului de pe litoral,…

- Echipa masculina de handbal CSM Constanta, vicecampioana Romaniei, s a calificat in finala Cupei Romaniei, trofeu pe care il detine. Astazi, 18 mai 2024, echipa de pe litoral a castigat primul meci din Turneul Final 4 de la Bucuresti, contra Minaur Baia Mare, scor 29 24 10 11 , meciul fiind reeditarea…

- CSM Constanța și Dinamo București au oferit 60 de minute de handbal european la Sala Sporturilor, un veritabil thriller, cu final greu de anticipat pana la ultima secunda. Partida s-a incheiat 32-32, dupa o ratare de la 7m in minutul 60, dupa ce victoria le-a suras, pe rand, ambelor echipe. Komogorov…

- Handbalistii de la CSM Constanta vor juca in semifinalele Cupei Romaniei cu Minaur Baia Mare, in timp ce CS Dinamo Bucuresti o va intalni pe CSM Bucuresti. CSM Constanta este detinatoarea trofeului, dupa ce a invins-o pe Minaur in finala desfasurata anul trecut. Dinamo a fost eliminata in sferturile…