CSM Constanța, calificată în finala SuperCupei României la handbal masculin Jucam Finala SuperCupei Romaniei! Handbaliștii CSM Constanța au revenit senzațional in meciul cu cei de la Minaur Baia Mare și s-au impus cu 27-24, dupa ce la pauza aveau un deficit de șase goluri, 11-17! De la vestiare a ieșit o echipa schimbata, care a luptat admirabil pentru a intoarce soarta partidei și baimarenii au inscris de doua ori in primele 15 minute! Golul lui Cabuț, dupa o dubla aeriana plecata de la Aliokhin și continuata de Ravnic, a turnat ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol si foto: cugetliber.ro

