Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii critica introducerea in discursul politic a procedurilor de numire a procurorilor de rang inalt și spune ca acestea au fost declanșate „intempestiv”, deși fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, promisese ca nu va face acest lucru inainte de schimbarea legislației.

- Plenul CSM reacționeaza dur la un comunicat transmis de trei membri ai Secției pentru procurori. Dupa ce procurorul Cristian Ban, aflat in concediu, a facut presiuni pentru adoptarea unei poziții favorabile continuarii procedurii de selecție a unor procurori de rang inalt, demarata de Stelian Ion,…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, in urma cu o saptamana, respingerea cererii de prelungire a numirii in funcția de șef al Serviciului de combatere a corupției la nivel inalt, din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, a procurorului Marius Pata. Inainte de a-și desfașura activitatea la…

- ■ CSM organizeaza concurs pentru procurori si judecatori ■ sint oferite 300 de locuri ■ si cei cu vechime in domeniul juridic pot deveni magistrati ■ Consiliul Superior al Magistraturii organizeaza concursuri de admitere la Institutul National de Magistratura. Primul se adreseaza absolventilor facultatilor…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, fost europarlamentar ALDE, a fost revocata din funcție. Alianța PNL-UDMR-USR vrea un Avocat al Poporului din randul puterii. La Carei, alianța politica aflata la guvernare nu aplica aceleași metode de schimbare a celor aflați in funcții de conducere, dovada faptul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 15 iunie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, detasata la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei Magdalena Mihaela Spatariu ndash; pensionare,…

- Secția pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii organizeaza un concurs pentru ocuparea unui numar de 42 de posturi de procuror in cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Concursul are loc in perioada 9 iunie - 21 septembrie. Este vorba despre 17 posturi in structura centrala…