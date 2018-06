CSM anunta, joi, ca Sectia pentru procurori a hotarat, in urma deciziei CCR privind revocarea sefei DNA, sesizarea ministrului Tudorel Toader si a presedintelui Comisiei parlamentare pentru legile justitiei in legatura cu propunerea de modificare a alineatelor 1 si 4 ale articolului 54 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, care reglementeaza procedura de numire si, respectiv, de revocare din cele mai inalte functii de conducere in Ministerul Public.



Comunicatul CSM:



"In concret, avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale nr. 358/2018, Sectia…