- Consiliul Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției (art. 133 din Constituție), publica o scrisoare deschisa in care traseaza liniile roșii in materia pensiilor de serviciu ale magistraților. CSM cere un dialog real pe aceasta tema, pentru a se evita destabilizarea grava a sistemului…

- Fostul ministru al Educatiei, Mihnea Costoiu, actualul rector al Universitații Politehnica București, a scapat de dosarul penal dupa ce instanta suprema a constatat definitiv ca faptele pentru care in prima instanta a fost condamnat s-au prescris. Un complet de cinci judecatori al ICCJ a stabilit incetarea…

- Fosta procuroare Adina Florea a derulat ilegal un control la Parchetul Judecatoriei Mangalia, unitate subordonata Parchetului Tribunalului Constanța, pe care l-a condus. Controlul a fost dispus, anul trecut, de Inspecția Judiciara, unde activa Florea, cu incalcarea Legii 305 / 2022 privind Consiliul…

- Mecanicul de locomotiva al trenului implicat in accidentul feroviar din data de 13 martie de la Rosiori Nord a fost pus sub masura controlului judiciar, informeaza, joi, IPJ Teleorman. „La data de 16.03.2023, fiind in continuarea cercetarilor in dosarul penal privind accidentul feroviar din data de…

- Campania de informare publica și educație juridica, lansata de Consiliul Superior al Magistraturii, s-a desfașurat pana la data de 7 februarie 2023 și reprezinta primul demers de amploare in comunicare pentru sistemul judiciar. Inca de la inceput, scopul campaniei a fost acela de a crește nivelul…

- Șeful DNA, Crin Bologa, s-a asigurat ca ramane la DNA și dupa ce ii expira actualul mandat la conducerea instituției, peste cateva zile, pe 20 februarie. Bologa s-a inscris la concursul pentru ocuparea funcției de șef al DNA, dar calendarul interviurilor este programat astfel incat pe 27 februarie sa…

- Primarul Sectorului 6 din Capitala, Ciprian Ciucu, a anunțat, luni, primele masuri, dupa ce o femeie a fost ucisa de caini in timp ce facea sport in aer liber. Ciucu susține ca va cere și inființarea unui serviciu de ecarisaj la nivelul Sectorului 6, dar și ca va extinde competențele Poliției Locale…

- Economiștii bancii americane Goldman Sachs nu mai prognozeaza o recesiune in Zona Euro, dupa ce economia s-a dovedit mai rezistenta pe finalul anului 2022, prețul gazelor naturale a scazut puternic, iar China a renunțat la restricțiile anti-pandemice mai devreme decat era anticipat, potrivit agenției…