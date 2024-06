Comisia de Apel pentru acordarea de licențe cluburilor a Federației Romane de Fotbal a judecat acțiunea clubului CSM Ceahlaul Piatra Neamț impotriva refuzului acordarii certificatului de participare la Campionatul Național Liga a II-a. Dupa ce a analizat toate documentele puse la dispoziție de catre club, comisia a admis apelul și a modificat in totalitate hotararea inițiala, acordand licența de participare pentru sezonul urmator competițional. In condițiile in care aproape toata grija financiara a fost pe umerii finanțatorului Ioan Anton Mazarianu, acordarea certificatului de participare este…