Romania va avea doua echipe in Liga Campionilor, Rapid și CSM București, acestea urmand sa se bata din nou pentru titlul in competiția interna. Bugetele cresc, transferurile sunt facute. Cum arata o comparație intre team-urile care au deja o rivalitate interesanta. CSM București, cu buget de 3,5 milioane de euro, și Rapid, 2,3, vor relua rivalitatea pe plan intern in sezonul urmator, dupa ce au facut transferuri importante. ...