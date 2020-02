Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti, cu Cristina Neagu in mare forma, a invins sambata, in deplasare, formatia norvegiana Vipers, scor 25-23 (11-12), in cea de-a treia partida din grupa principala I a Ligii Campionilor. Cristina Neagu, din nou 14 goluri, noteaza news.ro.Principalele marcatoare ale partidei au fost…

- Cristina Neagu a facut din nou o partida mare pentru "tigroaice" și a punctat de 14 ori pentru echipa antrenata de Adrian Vasile, care a fost condusa in cea mai mare parte a timpului de echipa din Norvegia. Dupa aceasta victorie, CSM București și-a crescut semnificativ șansele la calificarea…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins ieri pe teren propriu, formatia franceza Metz Handball, scor 32-27 (16-14), in al doilea meci din grupa principala I a Ligii Campionilor. Cristina Neagu a fost MVP-ul partidei, cu 14 goluri, dintre care doua de la distanta, cu poarta goala. Prima repriza…

- CSM Bucuresti a invins-o pe SCM Gloria Buzau cu scorul de 28-27 (14-15), miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Gloria a dominat prima repriza si a condus la o diferenta de trei goluri, 9-6, iar la pauza avantajul a fost de un…

- CSM Bucuresti a invins-o pe CSM Slatina cu scorul de 29-27 (14-11), duminica, in deplasare, intr-o partida restanta din etapa a 7-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Gazdele au avut un inceput foarte bun de joc si au condus in primele zece minute, chiar si cu 6-3 (9). Vicecampioana…

- In ultimul lor meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin, disputat, sambata, in Rusia, CSM Bucuresti a fost invins de Rostov pe Don, scor 23-22 (14-7). Vicecampioana Romaniei a facut o prima repriza foarte slaba si in ciuda unei reveniri dupa pauza nu a putut scoate un rezultat pozitiv.…

- Rostov Don și CSM București se intalnesc acum in grupele Ligii Campionilor. Partida poate fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport. Meciul a inceput la ora 14:00. liveSCORE » Rostov Don - CSM București 1-1 CSM București a caștigat de doua ori la Rostov, in precedentele intalniri,…

CSM București a caștigat de doua ori la Rostov, in precedentele intalniri, pierzand o singura data. Cristina Neagu și compania au insa o misiune foarte grea in fața finalistei Ligii Campionilor.