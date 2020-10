CSM București, victorie cu gândul la Ferencvaros! Fara Cristina Neagu pe teren – deși apta pentru a relua antrenamentele dupa ce a primit un rezultat negativ al testului Covid – CSM București s-a distrat cu Buzaul. Partia, prima din noua stagiune interna, s-a disputat la Ploiești, acolo unde se joaca toate meciurile primei etape. Elevele lui Adi Vasile i-au facut cadou de ziua sa victoria contra Gloriei și au mai șters din amaraciunea pricinuita de infrangerea din week-end din Norvegia, din Liga Campionilor. ”Le mulțumesc pentru cadoul pe care mi l-au facut. Fetele au jucat foarte bine, aceasta este diferența de valoarea dintre noi și Gloria… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

