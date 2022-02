Stiri pe aceeasi tema

Nationala masculina si cea feminina de polo s-au calificat la turneul final al Campionatului European 2022, in urma turneelor preliminare gazduite de Bucuresti (feminin) si Malta (masculin), conform news.ro.

Gigi Becali a declarat, sambata seara, la Digi Sport, ca a decis reducerea cheltuielilor de la academia FCSB si ca nu mai crede in sansele la titlu, dupa ce echipa sa a remizat in deplasare, scor 1-1, cu echipa CS Mioveni.

Participantii la conferinta ''The First European Forum on the Supremacy of National Constitutions over European Bureaucracy'', organizata de AUR, au adoptat Declaratia de la Bucuresti prin care este exprimat atasamentul pentru drepturile si libertatile fundamentale ale omului.

Membrii Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane s-au intrunit joi, 17 februarie 2022, in Aula „Teoctist Patriarhul" a Palatului Patriarhiei din București.

Trio-ul italian favorit al Papei Francisc, Il Volo, va concerta in Cluj-Napoca, pe 18 iulie. Concertul va avea loc pe 18 iulie, la numai doua zile distanța de reprezentația de la București, și face parte dintr-un turneu mondial cu peste 100 de concerte susținute pe toate continentele.

Asociațiile "Studenți pentru viața" și "Romania pentru viața" au inceput marți, la București, atelierele de formare a voluntarilor implicați in organizarea evenimentelor din Luna pentru viața 2022. Aceasta va culmina cu Marșul pentru viața 2022, care promoveaza valoarea vieții umane incepand de la

Varianta de buget pentru Capitala propusa de primarul general, Nicusor Dan, nu este realista, a declarat, miercuri, liderul PNL București, Ciprian Ciucu.

Compania BlueAir va introduce doua zboruri pe zi intre Iasi si Bucuresti, incepand cu 1 aprilie, biletele pentru aceasta ruta fiind disponibile pe site-ul companiei.