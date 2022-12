Stiri pe aceeasi tema

- Gyor și Rapid se intalnesc intr-o partida din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Meciul se joaca de la ora 19:00, live pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 2, Orange Sport 3 și Prima Sport 1. Duminica va avea loc un alt meci intre reprezentantele Romaniei și Ungariei in Liga Campionilor la…

- Romania – Germania, ultimul meci pentru tricolore la Euro 2022 de handbal feminin, s-a incheiat cu victoria nemțoaicelor, scor final 28-32. Tricolorele termina pe ultimul loc din grupa. Partida a fost live pe Digi Sport 1 și de Prima Sport 1. In primele meciuri din grupa II, Romania a invins Spania…

- Macedonia de Nord și Țarile de Jos, adversarele Romaniei in grupa C de la Campionatul European de handbal feminin, se intalnesc astazi, de la ora 19:00, in runda cu numarul 2. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 2 și Digi Sport 4. Romania - Franța incepe la 21:30. Va fi liveTEXT…

- Barcelona - Celje, meci contand pentru Grupa B din EHF Champions League, este programat, joi, 29 septembrie, de la ora 21;45, si va fi transmis in direct de Digi Sport 3, Prima Sport 2 si Orange Sport 3.

- CSM Bucuresti a evitat in extremis infrangerea si a terminat la egalitate cu echipa germana SG BBM Bietigheim, 28-28 (13-16), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- CSM București o infrunta acasa pe Bietigheim in etapa #3 a grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin. Partida este programata de la 17:00 și este LiveTEXT pe GSP.ro. Meciul este televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport CSM București - Bietigheim, live de la 17:00 Vicecampioana Romaniei…

- CSM Bucuresti - Bietigheim, partida din etapa a 3-a a Grupei A din EHF Champions League, este programata, duminica, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta din Bucuresti, si va fi transmisa in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Dinamo debuteaza maine in Liga Campionilor, pe teren propriu, impotriva lui Magdeburg, iar Robert Licu (53 de ani), care a imbracat in trecut tricourile celor doua formații, a vorbit despre prezentul acestora. Dinamo - Magdeburg se joaca joi, de la ora 19:45, meciul fiind transmis la TV de Digi Sport,…