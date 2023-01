Stiri pe aceeasi tema

Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins sambata, in deplasare, formatia ceha DHK Banik Most, scor 35-26 (20-10), in etapa a X-a din grupa A a Ligii Campionilor. CSM continua sa fie liderul grupei.

Vicecampioana CSM Bucuresti a invins fara probleme, miercuri, in deplasare, formatia CSM Slatina, in meci jucat in devans la etapa a XII-a a Ligii Nationale.

Vicecampioana CS Minaur Baia Mare a invins-o pe CSM Bucuresti cu scorul de 29-27 (11-14), vineri, in Sala Apollo din Capitala, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii Nationale de handbal masculin, anunța Agerpres.

CSM Volei Alba Blaj a fost invinsa de echipa franceza Volero Le Cannet cu scorul de 3-2 (25-23, 18-25, 23-25, 25-21, 15-7), miercuri seara, in deplasare, in primul sau meci din Grupa B a Ligii Campionilor la volei feminin, Agerpres.

Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins duminica, pe teren propriu, formatia ungara FTC Budapesta, scor 30-24 (10-11), in etapa a saptea din grupa A a Ligii Campionilor, potrivit news.ro.

Vicecampioana CSM Bucuresti a anuntat, duminica, prelungirea pe trei ani a contractului cu Mihaela Mihai, "mezina" lotului antrenat de Adrian Vasile, scrie news.ro.

Vicecampioana la handbal feminin CSM Bucuresti a anuntat, miercuri, ca jucatoarele Kaliadou Niakate si Laura Glauser au suferit interventii chirurgicale si vor fi indisponibile in urmatoarea perioada competitionala, anunța News.ro.

Nationala de rugby a Romaniei a fost invinsa cu scorul de 16-21 (13-6) de reprezentativa Uruguay, duminica, intr-un meci-test disputat pe Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf" din Bucuresti, oaspetii adjudecandu-si si Cupa Santander, trofeu pus la dispozitie in meciurile directe ale celor…