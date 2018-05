Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a ratat, sambata, calificarea in finala Ligii Campionilor, dupa ce a fost invinsa in semifinalele Turneului Final Four de la Budapesta de detinatoarea trofeului, Gyor ETO, scor 26-20 (12-10), informeaza news.ro. A doua semifinala are…

- Volei Alba Blaj a scris istorie in voleiul feminin, chiar daca a piertud finala din Liga Campionilor! Echipa turca de volei feminin VakifBank Istanbul a invins duminica formatia Volei Alba Blaj, cu scorul de 3-0, in finala Turneului Final Four al Ligii Campionilor, de la Bucuresti. VakifBank Istanbul…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, s-a calificat duminica, in deplasare, la Turneul Final Four al Ligii Campionilor, dupa ce a eliminat formatia franceza Metz Handball in faza sferturilor. Succesul CSM Bucuresti este al treilea consecutiv. Celelalte trei echipe calificate…

- Echipa feminina de handbal CSM București și-a adjudecat Cupa Romaniei. In finala mica, Dunarea Barila – CSM Roman 28-24. Campioana en-titre a Romaniei a obținut primul trofeu oficial al acestui sezon, dupa victoria din finala Cupei contra celor de la HCM Ramnicu Valcea, scor 29-22. Finala mare din Sala…

- Campioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a castigat duminica, la Turneul Final Four de la Ploiesti, Cupa Romaniei, dupa ce s-a impus in finala competitiei, in fata echipei HCM Ramnicu Valcea, cu scorul de 29-22 (15-10). CSM Bucuresti va juca in viitoarea editie a Ligii Campionilor, iar…

- Campioana en-titre a Romaniei la volei feminin, Volei Alba Blaj, a obtinut din partea CEV organizarea, la Bucuresti, a Turneului Final Four al Ligii Campionilor, astfel ca este calificata, in premiera, direct in semifinalele competitiei.

