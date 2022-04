CSM București a postat fotografii cu copii având în fundal o svastică FOTO Clubul CSM Bucuresti a postat pe contul oficial de Facebook mai multe fotografii cu echipele de copii ale sectiei de rugby, avand in fundal o svastica, simbol nazist interzis prin lege in Romania. Gruparea este patronata de Primaria Capitalei. Potrivit gsp.ro , fotografiile au fost realizate la Complexul Sportiv Steaua din Bucuresti, in fata unui zid pe care era desenata o svastica. Cum ne protejam in caz de razboi nuclear? Rolul pastilelor cu iod și pericolul administrarii preventive Svastica, in fundalul fotografiilor postate de CSM București Imaginile au fost sterse la mai mult de 16 ore de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- CSM București a postat, sambata, in jurul orei 16:00, mai multe fotografii cu juniori ai sectiei de rugby, iar pe fundal se vedea un zid pe care era desenata o svastica, simbol nazist interzis prin lege in Romania. Ulterior, dupa un articol publicat de Gazeta Sporturilor , clubul Primariei Capitalei…

