Stiri pe aceeasi tema

- SCM Ramnicu Valcea a invins-o pe campioana CSM Bucuresti cu scorul de 31-30 (15-13), joi seara, in Sala Sporturilor Traian din Ramnicu Valcea, in etapa a patra a Ligii Nationale de handbal feminin. SCM a obtinut prima sa victorie cu antrenorul norvegian Bent Dahl la carma printr-un gol marcat la ultima…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a obtinut prima sa victorie in acest sezon al Ligii Campionilor, scor 36-31 (16-15), cu Podravka Vegeta Koprivnica, in deplasare, intr-un meci contand pentru Grupa A. Cristina Neagu a fost cea mai buna jucatoare a echipei bucurestene, inscriind nu mai putin de…

- CSM Bucuresti s-a impus clar in derby-ul cu CS Rapid Bucuresti, scor 38-30 (19-11), miercuri, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, intr-un meci din etapa a treia a Ligii Nationale de handbal feminin. Cristina Neagu a facut un meci foarte bun si a…

- CSM Bucuresti s-a impus clar in derby-ul cu CS Rapid Bucuresti, scor 38-30 (19-11), miercuri, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, intr-un meci din etapa a treia a Ligii Nationale de handbal feminin. Cristina Neagu a facut un meci foarte bun si a marcat 13 goluri. Pentru ''tigroaice''…

- Emilian Neagu (CSM Bistrita) si Andreas Toba (CSM Lugoj) au obtinut cate doua titluri, duminica, in finalele masculine pe aparate din cadrul Campionatelor Nationale de gimnastica artistica, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti. Emilian Neagu s-a impus la sol si inele, in timp…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a pierdut si cel de-al doilea meci din Grupa A a Ligii Campionilor, scor 27-30 (9-13), disputat, la Sala Dinamo din Bucuresti, in compania formatiei Rostov pe Don (Rusia). Pentru CSM Bucuresti (antrenor Adrian Vasile), au marcat Elizabeth Omoregie 7, Ema Ramusovic…

- Clubul CSM Bucuresti a prezentat loturile echipelor feminina si masculina de handbal pentru sezonul 2021-2022 in cadrul unui eveniment organizat, marti seara, la un mall din Capitala. La eveniment au asistat aproximativ 300 de suporteri, precum si componentii loturilor de juniori ale clubului.…

- Trofeul Campionatului European de volei feminin, care va fi gazduit de Romania, Bulgaria, Serbia si Croatia, a fost prezentat, marti, suporterilor echipei nationale din Bucuresti in cadrul unui eveniment organizat la un mall din Capitala. La eveniment au participat componentele primei reprezentative,…