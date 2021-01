Stiri pe aceeasi tema

- Handbalul feminin incepe in forta noul an, cu doua meciuri tari in Liga Florilor Mol, partide ce opun patru dintre favoritele la podium: CSM Bucuresti, Minaur Baia Mare, SCM Ramnicu Valcea si Gloria Buzau.

- A doua tranșa de vaccin impotriva COVID urmeaza sa ajunga in Romania, marți și miercuri, pe 29 și 30 decembrie. Romania ar urma sa primeasca marți și miercuri urmatoarea tranșa de vaccinuri anti- COVID, anunța Grupul de Comunicare Strategica, potrivit caruia in opt țari a fost intarziata livrarea vaccinului.…

- Alba urca pe Locul al XV-lea, in topul național al incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori, fiind depașit astazi, 25 decembrie 2020, de Ilfov cu 6.24, București cu 4.76, Constanța cu 4.00, Timiș cu 3.83, Brașov cu 3.82, Cluj cu 3,82, Braila cu 2.94, Ialomița cu 2.84, Galați cu 2.63, Calarași cu 2.48,…

- Unu din trei copii din Romania se afla in risc de saracie severa. De cele mai multe ori, acești copii merg la culcare flamanzi și au carențe nutriționale cu consecințe pe termen lung. Pentru ei, Organizația Salvați Copiii Romania te indeamna sa așezi pe masa de Craciun o porție in plus, care inseamna…

- RESITA – Dupa vizita la Ministerul Transporturilor, primarul Nelu Popa se declara fericit! Oficialii de la Bucuresti i-au dat unda verde sa faca studiul de fezabilitate si pe calea ferata Timisoara-Voiteni-Moravita! Nelu Popa a facut un scurt bilant al saptamanii precedente, care a debutat cu intruniri…

- CFR Cluj a caștigat partida cu Dinamo, scor 2-0 (Debeljuh '14, Paun '44 - pen.). Edi Iordanescu (42 de ani) simte ca lotul „feroviarilor” este unul care poate cuceri inca un titlu in Liga 1. Toate detaliile despre Dinamo - CFR Cluj, AICI Programul + rezultatele rundei #14 din Liga 1 Edi Iordanescu…

- Festivalului online de film documentar luna.doc s-a incheiat cu numere record: 3120 de adolescenți au participat la 91 de proiecții de film organizate de 112 profesori din toata țara. Cea de-a 7-a ediție luna.doc a atras atat liceeni, cat și profesori din 21 de orașe diferite precum București, Arad,…

- Dupa victoria Minaurului de duminica, 32-31, in etapa a 4-a a Ligii Naționale, fanii handbalului au iscat discuții aprinse pe site-urile de socializare. Valcea sau Baia Mare e principala contracandidata pentru CSM București la titlu? Minaur Baia Mare a invins duminica, la Sf. Gheorghe, in cadrul etapei…