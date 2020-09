Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Nikola Crnoglavac a fost depistat infectat cu noul Coronavirus, testele efectuate au aratat ca alți zece handbaliști ai CSM Bacau sunt pozitivi. Și lista se poate mari! Situație limita pentru prim-divizonara de handbal masculin CSM Bacau. La doua zile dupa revenirea de la primul turneu al campionatului,…

- Pana astazi, 25 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 119.683 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre acestea, 96.158 au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.629 de cazuri…

- Dupa infrangerea, scontata, cu Dobrogea Sud, din prima zi a turneului de la Sfantu-Gheorghe, formația bacauana și-a ținut la respect, ieri, fostul antrenor intr-un joc caștigat clar, cu 32-26. Dupa nori, vine și soarele, nu? CSM Bacau a inceput cu o infrangere primul turneu din Liga Zimbrilor la handbal…

- In primul turneu de la Sfantu-Gheorghe, care se desfașoara de azi și pana joi, CSM Bacau le va intalni, in ordine, pe Dobrogea Sud Constanța, Dunarea Calarași și Minaur Baia Mare. Astazi debuteaza ediția 2020- 2021 a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. O ediție inedita, condiționata de noul Coronavirus.…

- Antreprenorii din zonele rurale pot solicita bani nerambursabili de la stat, in cadrul unui program național cu un buget de 200 de milioane de euro. Este vizata dezvoltarea antreprenoriatului rural, respectiv inființarea intreprinderilor de economie sociala in mediul rural. Pot solicita aceste sume…

- Maine, in ședința CL se va supune la vot alocarea sumei necesare semnarii contractelor a noua handbaliști. In funcție de rezultatul votului, „CSMeii” vor ști daca pot continua in Liga Zimbrilor sau sunt nevoiți sa faca pasul inapoi catre Divizia A! Ziua de maine se anunța una decisiva pentru prim-divizionara…

- In viitorul ceva mai indepartat, coordonatorul lotului național de juniori la lupte dorește sa se stabileasca in Franța. Asta dupa ce va ajunge la Jocurile Olimpice. Eventual la cele de peste patru ani, de la Paris. Te poți bucura de viața și in vremurile noului Coronavirus. O spune Catalin Matache,…

- Exista o moștenire mentala deranjanta conform careia alții ar trebui sa ne rezolve problemele, noi nu avem nici o raspundere, noi doar boierim și trebuie sa fim serviți. Cu accentul pe „trebuie”. Am vorbit data trecuta despre cum așteptam sa ne faca Primaria Bacau curațenie pe strazi dupa ce noi refuzam…