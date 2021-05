Stiri pe aceeasi tema

- Formația CSU din Suceava a caștigat, miercuri seara, cu scorul de 20-15, meciul decisiv cu CSM Bacau, din cadrul turneului de la Turda, rezultat care asigura trupei antrenate de Adrian Chiruț, Iulian Andrei și Bogdan Șoldanescu locul in Liga Zimbrilor și in sezonul viitor. Cu portarul Makaria in zi…

- Dupa eșecul neașteptat inregistrat luni, in confruntarea cu Universitatea Cluj, CSU din Suceava a caștigat categoric, cu scorul de 41-14 (17-3), al doilea meci din cadrul turneului de baraj de la Turda, disputat marți dupa-amiaza, impotriva formației CSU Pitești. Miercuri, cu incepere de la ora ...

- CSU din Suceava a inceput cu un eșec surprinzator barajul pentru menținerea in Liga Zimbrilor. In primul meci al turneului de la Turda, „universitarii” au fost invinși cu scorul de 33-30 (15-16), de Universitatea Cluj. In celalalt joc, CSM Bacau a dispus cu 40-26 de CSU Pitești. Pentru a evolua și sezonul…

- CSU din Suceava a inceput cu stangul barajul pentru menținerea in Liga Zimbrilor. In primul meci al turneului de la Turda, „universitarii" au fost invinși cu scorul de 33-30 (15-16), de Universitatea Cluj. In celalalt joc de luni, CSM Bacau a dispus cu 40-26 de CSU Pitești.Pentru a ...

- Formațiile CSU din Suceava și CSM Bacau, provenite din Liga Naționala, și CSU Pitești cu Universitatea Cluj, reprezentantele Diviziei A, vor susține de luni pana miercuri, in Sala Gheorghe Barițiu, din Turda, turneul de baraj pentru menținerea / promovarea in Liga Zimbrilor. Pentru a evolua și ...

- De astazi și pana miercuri, Turda va gazdui barajul pentru promovarea/ menținerea in Liga Zimbrilor la handbal masculin. Turneul se va desfașura sub forma unui patrulater, in sistem campionat, reunind echipele de pe locurile 11 și 12 in Liga Zimbrilor, CSM Bacau, respectiv CSU din Suceava și gruparile…

- Federația Romana de Handbal a stabilit țintarul meciurilor de baraj pentru menținerea / promovarea in Liga Zimbrilor, care va avea loc in intervalul 17-19 mai, in Sala Gheorghe Barițiu, din Turda, cu participarea formațiilor CSU din Suceava și CSM Bacau, provenite din Liga Naționala, și CSU Pitești…

- Echipa de handbal seniori a CSM Ploiesti a debutat cu o infrangere in cel de-al patrulea si ultimul turneu al sezonului regular din Divizia A, gazduit de Sala Sporturilor din Galati. Baietii pregatiti de Leonard Cristescu si Alexandru Roibu au cedat cu 28-20 (12-8) in fata mai experimentatei formatii…