Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii ar urma sa pronunte miercuri o decizie in cazul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa ce in luna aprilie Inspectia Judiciara a declansat doua actiuni disciplinare impotriva sa.

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea pronunta, miercuri, o decizie in cazul uneia dintre actiunile disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Pe 11 aprilie, Inspectia Judiciara anunta…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a amanat, miercuri, pentru 13 iunie, pronuntarea in cazul uneia dintre actiunile disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara (IJ) impotriva procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Pe 11 aprilie, Inspectia…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii discuta miercuri una dintre actiunile disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Pe 11 aprilie Inspectia Judiciara anunta ca a exercitat actiunea disciplinara…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii discuta, miercuri, una dintre actiunile disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii discuta miercuri una dintre actiunile disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Pe 11 aprilie Inspectia Judiciara anunta ca a exercitat actiunea disciplinara…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, procurorul Marius Iacob, vor fi audiati miercuri la Consiliul Superior al Magistraturii, in Sectia pentru procurori in materie disciplinara, dupa ce Inspectia Judiciara (IJ) a inceput, in ianuarie, actiuni…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, va fi audiata in Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pe 21 martie. Motivul: Inspecția Judiciara (IJ) a cerut sancționarea lui Kovesi și a adjunctului acesteia, Marius Iacob, pentru mai multe abateri…