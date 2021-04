Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru judecatori a CSM a aprobat vineri cererea de pensionare depusa de Ionut Matei, magistrat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a facut parte din completuri ce s-au pronuntat in dosare precum "Ferma Baneasa", "Zambaccian", "Gala Bute". Ionut Matei a fost vicepresedinte…

- Judecatoarea Florentina Dragomir, de la Inalta Curte de Casație și Justiție, și-a depus cerere de pensionare. Aceasta vrea sa paraseasca sistemul din data de 15 iunie. Gestul judecatoarei vine la doar cateva zile dupa cererea de pensionare depusa de judecatorul ICCJ Ionuț Matei. Ambii judecatori…

- Condamnarea avocatului Robert Rosu la 5 ani de inchisoare in dosarul "Ferma Baneasa" a starnit nemulțumirea colegilor de breasla. Baroul Dolj a anunțat ca organizeaza miercuri, 14 aprilie, o actiune de protest in fata sediului Tribunalului Dolj, considerand ca aceasta condamnare ar fi un precedent periculos…

- Judecatorul Ionut Matei, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), vrea sa iasa la pensie. Potrivit unor surse judiciare, acesta a cerut sa paraseasca functia de la 1 iunie 2021. In spatiul public nu exista informatii despre varsta lui Ionut Matei, dar tinand cont de faptul ca a ajuns judecator…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a admis `de principiu` contestația in anulare in cazul Dosarului Ferma Baneasa. Judecatorii ICCJ Dan Enescu și Alexandra Rus au admis, in 25 martie, in principiu contestația in anulare depusa de avocatul Robert Roșu și celelalte persoane executate in dosarul Ferma…

- La aceasta ora, polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 10 percheziții domiciliare in municipiul București și in județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins contestatiile in anulare formulate de persoanele condamnate in dosarul "Ferma Baneasa", printre care omul de afaceri Remus Truica, jurnalistul Dan Andronic, Paul al Romaniei, avocatul Robert Rosu si israelienii Benyamin Steinmetz si Tal Silberstein. Instanta…

- Joi dimineata, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza 7 percheziții, in București, Giurgiu și Ilfov, la mai multe persoane și societați comerciale banuite ca ar fi ar fi introdus in țara, prin sustragere de la controlul vamal, peste 8.200.000 de țigarete, disimulate…