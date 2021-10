Stiri pe aceeasi tema

- Termenul de depunere a cererilor pentru solutionarea conflictelor de munca este prelungit de la 30 la 45 de zile, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputatilor. Proiectul – care modifica Legea dialogului social nr. 62/2011 si Legea nr.53/2003 (Codul muncii) – a trecut cu 292 de…

- Curtea de Apel Chișinau va avea patru judecatori noi. Promovarea în funcție a magistraților din instanțele de prim nivel a fost aprobata, recent, de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit bizlaw.md. Completul de judecator al instanței de apel a fost suplinit cu: …

- In data de 26.09.2021, ora 23:59, s-a incheiat etapa de inscriere in aplicația informatica a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat.Pentru cele 8.652 de funcții vacante publicate la nivel național…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prelungit, inca o data, termenul de depunere a ofertelor pentru procedura de achizitie publica Proiectare si Executie „Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita – Cornetu”, pana la data de 20 octombrie.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca a prelungit pana la sfarșitul lunii septembrie termenul de depunere a ofertelor pentru contractul de proiectare și...

- In perioada septembrie – decembrie 2021 Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizeaza, in conformitate cu prevederile O.M.E. nr. 4597/ 6.08.2021, O.M.E. nr. 5195/03.09.2021 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.771/10.08.2021, concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director…

- Miercuri, 15 septembrie 2021, s-a lansat concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat, conform calendarului aprobat. Prima etapa-inscrierea și incarcarea dosarului personal: pana in data de 26 septembrie, ora 23:59, cei interesați…

- Procurorii diin CSM solicita Ministerului Justitiei continuarea procedurii de selectie a procurorilor pentru ocuparea functiilor vacante de conducere din Parchetul ICCJ, DIICOT si DNA, cu respectarea calendarului stabilit. ”Avand in vedere anuntul prim-ministrului Guvernului Romaniei cu privire…