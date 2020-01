Stiri pe aceeasi tema

- CSM anunta ca Sectia pentru judecatori si cea pentru procurori au decis sa convoace adunarile generale ale judecatorilor, respectiv procurorilor, in 21 ianuarie, pentru a formula un punct de vedere motivat privind iminenta abrogare a dispozitiilor legale care consacra pensia de serviciu, din perspectiva…

- Jurisprudenta constanta a instantei constitutionale a stabilit "fara echivoc" ca independenta Justitiei, ca garantie constitutionala, include securitatea financiara a magistratilor, a transmis, marti, Consiliul Superior al Magistraturii. "Pe fondul avansarii procedurilor privind eliminarea…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) subliniaza, "cu tarie si fara echivoc", in contextul discutiilor privind eliminarea pensiei de serviciu, ca nu va tolera sub nicio forma afectarea statutului magistratilor si incalcarea independentei acestora." Pensia de serviciu si stabilitatea unei remuneratii…

- Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicitații un comunicat in care reclama faptul ca eventuala eliminare a pensiilor de serviciu pentru judecatori și procurori ar afecta independența financiara a magistraților și, implicit, independența justiției in ansamblu.”Pe fondul avansarii procedurilor…

- Consiliul Superior al Magistraturii transmite un mesaj transant cu privire la o posibila subminare a independentei judecatorilor si procurorilor, pe fondul discutiilor despre eliminarea pensiilor de serviciu ale magistratilor. CSM aminteste ca jurisprudenta Curtii Constitutionale a stabilit ca aceste…

- In luna septembrie, Consiliul Superior al Magistraturii a realizat un ghid care ii invața pe magistrați cum sa comunice pe rețelele de socializare. In ședința din data de 10 decembrie 2019, plenul CSM a aprobat Indrumarul de bune practici privind activitatea judecatorilor si procurorilor in spațiul…

- Procurorii gorjeni Danuț Volintiru, cel care conduce Secția de combatere a corupției din structura centrala a Direcției Naționale Anticorupție, și Michaela Teodorescu, prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj au depus cereri la de eliberare din funcție prin pensionare la Consiliul…

- Cristian Popescu a fost audiat astazi, iar Consiliul Superior al Magistraturii a decis ca, deși cercetarea sa disciplinara va continua, acestuia sa ii fie ridicata suspendarea și sa se intoarca la serviciu.In aceasta dimineața, procurorul Cristian Popescu, cel care a așteptat pana la 6 dimineața sa…