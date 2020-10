Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis printr-un comunicat de presa ca proiectele de modificare a legilor Justiției au fost puse in dezbatere publica fara consultarea și implicarea instanțelor, parchetelor sau a Consiliului. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii spune a luat act cu ingrijorare de proiectele de modificare a legilor Justitiei astfel cum au fost puse in dezbatere publica de catre Ministerul Justitiei miercuri. “In acest context, Consiliul aduce la cunostinta opiniei publice ca proiectele aflate in dezbatere au fost elaborate fara consultarea si implicarea instantelor…