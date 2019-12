Stiri pe aceeasi tema

- Secția pentru procurori a CSM a suspendat judecata acțiunii disciplinare a procurorului Ovidiu Popescu, cel care nu ar fi permis polițiștilor sa intre in casa lui Gheorghe Dinca. Judecata a fost suspendata pana cand va fi soluționat dosarul penal de la SIIJ, conform Mediafax.„Suspenda judecata…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege ce prevede acordarea unor zile libere pentru unul dintre parinți, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Proiectul vizeaza copiii cu varsta de pana in 12 ani sau incadrați in categoria persoanelor cu dizabilitați. Propunerea…

- Au trecut cinci luni de la apelul Alexandrei Macesanu la 112. Practic, cinci luni de la izbucnirea scandalului Caracal. Gheorghe Dinca, principalul suspect, se afla in arest preventiv de atunci! In curand insa, pare-se ca Gheorghe Dinca va fi trimis in judecata. De altfel, legea din Romania prevede…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit, miercuri, ca procurorul Cristian Ovidiu Popescu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, cel care i-a oprit pe politisti sa patrunda in locuinta lui Gheorghe Dinca, isi poate relua activitatea,…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de procurorul Cristian Ovidiu Popescu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, pentru exercitarea functiei cu grava neglijenta, acesta...

- Tot mai multe voci susțin ca cele doua fete considerate ca fiind ucise de catre Gheorghe Dinca, sunt vii și sechestrate undeva departe de țara, noteaza a1.ro.Din Amercia, Mihaela Brooks, analist de investigatii criminale, a analizat la Acces Direct cazul Caracal. ”Gheorghe Dinca nu este un…

- Se anunta o noua zi tensionata la Caracal, acolo unde va avea loc reconstituirea rapirii si uciderii Luizei Melencu. Intocmai cum s-a procedat si in cazul reconstituirii Alexandrei Macesanu, anchetatorii vor pleca cu Gheorghe Dinca de la locuinta lui si vor reface traseul acestuia din data de 14 aprilie,…

- A fost tensiune maxima in Dobrosloveni in timpul reconstiturii traseului pe care Gheorghe Dinca l-a facut dupa rapirea Alexandrei Macesanu. Localnicii au iesit pe strazi si au incercat sa ajunga la criminal. Luptatorii de la trupele speciale ale IPJ Olt au fost nevoiți sa intervina pentru a-i calma…