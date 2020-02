Stiri pe aceeasi tema

- Consiliului Superior al Magistraturii a decis sa sesizeze CCR in cazul pensiilor speciale, dupa votul dat de Parlament.Citește DOCUMENTUL AICI Ca urmare a sesizarilor formulate de Secțiile Unite ale Inaltei Curți de Casație și Justiție și de Avocatul Poporului, privind controlul constituționalitații…

- Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Timis a decis, joi, cu majoritate de voturi, suspendarea protestului generat de decizia puterii legislative de abrogare a dispozitiilor legale care reglementeaza pensiile de serviciu ale magistratilor si indemnizatiile pentru limita de varsta,…

- Curtea Constitutionala a anuntat termenul pentru analiza pe proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale. Este vorba de data de 18 martie, cand se vor analiza sesizarile depuse de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sesizarea Curtii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, pe 18 martie, sesizarile Instantei supreme si Avocatului Poporului in legatura cu Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu, au precizat, joi, pentru Agerpres, oficiali ai CCR. Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se alatura Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) pe sesizarea la Curtea Constituționala a Romaniei (CCR), dupa votul din Parlament privind eliminarea pensiilor speciale, prin trimiterea la Curte a unei „opinii juridice”, „bazate pe argumentele de neconstitutionalitate…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la legea care elimina pensiile de serviciu ale magistratilor, adoptata de Camera Deputatilor. Potrivit unui comunicat al Instantei Supreme, decizia a fost luata de Sectiile Unite in prezenta unui numar…

- CSM lanseaza un ultim apel in contextul in care Camera Deputatilor urmeaza sa dezbata marti, in sesiune extraordinara, proiectul de lege privind abrogarea pensiilor speciale, inclusiv a pensiilor de serviciu ale magistratilor."Consiliul Superior al Magistraturii a luat act și susține necondiționat…