CSM a amanat discutiile privind noul sef din Parchetul Curtii de Apel Constanta

- Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cva discuta in sedinta de marti, 9 mai 2023, despre conducerea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta. In acest sens, Sectia va analiza propunerea de delegare in functia de procuror sef al Sectiei Judiciare a unitatii de ancheta…

- Mai multi judecatori de la instantele din Constanta isi vor schimba locul de munca incepand de astazi, 1 mai 2023, ca urmare a aprobarii primite in acest sens de la Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel, magistratul Raluca Georgeta Ceausu, judecator al Tribunalului…

- Curtea de Apel Constanta s a adresat Consiliului Superior al Magistraturii pentru a se decide delegarea unui magistrat al Judecatoriei Galati la Judecatoria Medgidia.Cererea Curtii de Apel va fi analizata de Sectia pentru Judecatori a CSM in sedinta din data de 4 mai 2023.Daca va fi aprobata, magistratul…

- Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerile privind desemnarea unor noi presedinti in Curtea de Apel si, respectiv, Tribunalul Constanta Astfel, in urma sedintei de joi, 27 aprilie 2023, Sectia a decis cu sapte voturi Da si unul Nu numirea in functia de presedinte…

- Pentru cea de a doua functie de vicepresedinte al Tribunalului Constanta, vacanta, a fost propus magistratul Marius Catalin Croitoru, presedintele Judecatoriei Medgidia. In Sectiunea Documente puteti consulta declaratiile de avere si de interese ale celor trei magistrati.Numiri si delegari importante…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre Presedintele Romaniei a propunerilor privind: unanimitate 1. Eliberarea din functie, prin pensionare, a doamnei Tomescu Marioara Carmen, judecator la Curtea de Apel Craiova.2. Eliberarea din functie, prin pensionare,…

- Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sa amane discutiile privind reinvestirea magistratului Ion Baetrau in functia de procuror sef al Biroului Teritorial Tulcea al DIICOT, din cadrul Serviciului Teritorial DIICOT Constanta. Initial, discutiile privind reinvestirea…

- Magistratul Laura Subtirelu, fost procuror sef al Sectiei Judiciare a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, eliberata din functie ca urmare a demisiei, in 2018, si continuandu si de atunci activitatea in cadrul parchetului pe o functie de executie, va iesi la pensie. Procurorul a transmis…