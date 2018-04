Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 20 martie a.c., a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de catre Președintele Romaniei, Klaus Iohannis.Primul subiect al reuniunii a vizat analiza și aprobarea activitații desfașurate de catre instituțiile cu atribuții in domeniul securitații…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis solicitarea lui Daniel Horodniceanu de a reveni la DIICOT Iasi dupa încetarea mandatului de procuror-sef al acestei structuri, anunta Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannis iese la atac, in cadrul discursului sustinut la bilantul activitatii Ministerului Public pe anul 2017. Seful statului sustine ca politicul incearca controlarea procurorilor prin interpretarea unui anumit articol din Constitutie si califica acest gest drept inacceptabil"Va…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea companiei Tel Drum de ridicare a sechestrului intr-un dosar DNA, insa a admis cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la articolul 249 alin. 5 din Codul de procedura penala.MINUTA: 159/1/2018 - I. Respinge, ca nefondata,…

- Curtea de Apel București a admis cererea fostului primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, de a sesiza CCR in privința unui articol din Codul Penal. Fostul primar a fost condamnat, cu suspendare, la un an de inchisoare in dosarul in care e acuzat ca a dat personal avizele și autorizațiile…

- Tribunalul București a admis, vineri, cererea DNA de blocare a insolvenței firmei Tel Drum, pentru o durata de 60 de zile. Procurorii DNA au motivat ca Tel Drum a solicitat deja deschiderea procedurii de insolventa, ceea ce produce riscul de lichidare si radiere in termen scurt a societatii, astfel…

- Judecatorii de la Tribunalul București au admis cererea DNA de interzicere a intrarii in insolvența pentru compania Tel Drum. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au solicitat, joi, Tribunalului Bucuresti luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii…

- Pe 5 iulie, DNA ar fi cerut ICCJ incuviintarea perchezitiei informatice asupra unor dispozitive ridicate de la mai multi procurori, printre care Claudiu Dumitrescu, Doru Tulus, Mihaiela Iorga si Nicolae Marin. DNA anunta, joi, ca Kovesi nu a primit niciun raport care sa contina aceste informatii.