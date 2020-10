CSKA Sofia – CFR Cluj 0-2, în Europa League. Victorie fără emoții pentru Campioana României CFR Cluj a caștigat meciul disputat in deplasare, joi seara, scor 2-0, cu CSKA Sofia in prima etapa a Grupei A din Europa League. Bulgarii au inceput curajos meciul iar in minutul 3, Balgradean a fost pus la incercare cu un șut din interiorul careului al lui Yomov. Dupa doar 4 minute, Balgradean respinge mingea trimisa de Sowe, iar scorul ramane 0-0. CFR Cluj are prima ocazie in minutul 19, cand Vinicius a trimis cu capul, dar portarul gazdelor a reținut balonul, fara probleme. Ardelenii au deschis scorul in minutul 53 prin Rondon. Paun a executat scurt un corner, Deac a preluat și i-a centrat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

